شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقيد طارق علاء ويكثف مفاوضاته لإنهاء صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة فى قيد طارق علاء قائد منتخب مصر للشباب ولاعب الزمالك، فى قائمته لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وضم سموحة اللاعب طارق علاء على سبيل الإعارة من الزمالك لسموحة لمدة سنة ونصف بدون مقابل حسب ما جاء فى تصريحات فرج عامر رئيس النادى.

ويعمل حاليا مسئولو نادى سموحة على التعاقد مع مدافع لتعويض رحيل محمود شبانة إلى الزمالك، بالإضافة إلى لاعب أجنبى من شمال أفريقيا قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ونجح سموحة فى ضم حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي ومصطفى سعد ميسى من الأهلي على سبيل الإعارة، في الوقت الذي رحل عن الفريق العديد من اللاعبين.

وعاد فريق سموحة اليوم الثلاثاء إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها أحمد سامي للاعبين بعد الفوز على فريق إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى، والذي يأمل فيها أحمد سامي تحقيق الفوز الثاني له على التوالى مع الفريق السكندري لمواصلة التقدم في جدول الدوري المصري.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.