شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج يودع أسوان: أشكركم لمساعدتى على الانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على رسالة أحمد بلحاج المنضم حديثاً لنادى الزمالك لزملائه في أسوان بعد الانتقال إلى الفريق الأبيض قبل غلق باب القيد الشتوي.

وجاء مضمون الرسالة:" سلام عليكم يا اخواتى حابب اشكركم كلكم من اول يوم معاكوا فى النادى انتم ساعدتونى كتير عشان اوصل لليوم دة و اتعلمت منكو كتير و بالتوفيق فى الى جى ان شاء الله ليكو كلكوا ".

أصدر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح، بيانا رسميا أعلن فيه أنه بعد مشاورات مع لجنة الكرة والمدير الفنى للفريق الأول واستطلاع رغبة اللاعب أحمد بلحاج وبعد مفاوضات أجريت على مدار اليوميين الماضيين لدراسة العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، سعت إدارة نادى أسوان خلال المفاوضات الحصول على أفضل المزايا التعاقدية، حفاظا على حقوق النادى، فقد تمت الموافقة على إعارة بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان.

وكشف البيان أن لنادى الزمالك الحق فى تفعيل بند شراء اللاعب خلال إسبوعين من نهاية الموسم 2022/2023، ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنية لصالح نادى أسوان.

وأكد البيان أن لنادى أسوان الحق فى الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليا أو خارجيا، بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد، كما يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقا لمشاركات اللاعب محليا وإفريقيا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة

وأكد نادى أسوان بأن العرض الجدى والرسمى الوحيد الذى تلقاه اللاعب و وصل إدارة النادى كان من نادى الزمالك وتلقى النادى إتصالا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 ملايين جنيه للبيع النهائى للاعب ولذلك سعت إدارة نادى أسوان من خلال العرض الرسمى المقدم لها من نادى الزمالك أن تحقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التى ظهر بها مع سريان عقدة لمدة موسم آخر.

ووجه مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك والمسئولين عن إدارة الكرة نظرا للصورة الحضارية التى خرجت بها المفاوضات معتزين بالفترة التى قضاها أحمد بلحاج بين صفوف فريق أسوان والتي كانت نموذجا للالتزام باحترافية لاعب كرة القدم متمنين له التوفيق مستقبلا ".