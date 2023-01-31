شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الاهلى و أوكلاند سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، الذي يستضيف مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم، على رأس وفد الأهلي الذي ضم كلا من: الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الزي الأزرق بالكامل.

واستفسر وفد الأهلي خلال الاجتماع الفني من اللجنة المنظمة للبطولة، عن كافة التفاصيل التنظيمية والتسويقية والإعلامية، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب.