شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينضم لميتلاند الدنماركى نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، الحصول على تأشيرة السفر إلى البرتغال من أجل الانضمام لمعسكر فريقه الجديد ميتلاند، الذى نجح فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يغادر إمام عاشور القاهرة متوجهًا إلى البرتغال نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الانضمام لصفوف فريقه الجديد.

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي توقيع لاعب الوسط الدولي إمام عاشور الى صفوف الفريق قادماً من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليبدأ مشواره مع الفريق الجديد لينضم الى سلسلة من اللاعبين المحترفين.

وكتب النادي الدنماركي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أهلا إمام عاشور" في إشارة الى انضمامه رسمياًَ مصحوباً بفيديو يضم لقطات من مهارات اللاعب مع الزمالك.

وانضم إمام عاشور (24 عامًا) إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة فى صيف 2019، وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.