شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف تطورات إصابة علي جبر بعد مغادرة المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز، عن تطورات إصابة المدافع الدولي علي جبر، بعدما غادر المستشفى عقب الاطمئنان عليه بعد الاصطدام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا في الدوري الممتاز.

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي أن اللاعب توجه مباشرة بعد المباراة بصحبة الجهاز الطبي إلى المستشفى وخضع للفحوصات الشاملة، حيث تم تركيب دعامة لتثبيت الحاجز الأنفي بعد الاصطدام القوي، ونزع الفتيل من الأنف قبل مغادرة المستشفى.

شدد هاني سعيد على أن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى أكد على أن علي جبر من المنتظر أن يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد 4 أيام مع ارتداء الماسك الواقي للوجه لتفادي الالتحامات القوية.

يذكر أن بيراميدز يعود بداية من الخميس لاستئناف تدريباته بعد الراحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها يوم ٧ فبراير المقبل في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري.