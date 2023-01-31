شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة كريم الديب للإسماعيلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى رسمياً على إعارة كريم الديب لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى النادى الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الحالي .

وفضل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إعارة كريم الديب إلى الإسماعيلى نظراً للعلاقة التاريخية التي تجمع بين الناديين من ناحية ودعم الداراويش في موقفهم الصعب بجدول ترتيب الدورى المصرى من ناحية أخرى.

وعاد لاعبو الاتحاد السكندري للمران الجماعى اليوم، بالأمس الاثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى يوم 5 فبراير المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 26 يحتل بها المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاءين وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا مثلهم.