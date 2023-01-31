شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع محمود الغرباوى لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادي الداخلية مع محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة لتدعيم مركز حراسة المرمى فى اللحظات الأخيرة للانتقالات الشتوية التى تنتهى فى الثانية عشر مساء اليوم .

كان إنبى قد تعاقد مع رضا السيد حارس مرمى الداخلية الأساسى وهو ما سبب أزمة لدى صفوف الفريق الشرطى خاصة وأنه كان يعتمد عليه خلال مباريات الدورى .

ويمتلك محمود الغرباوى خبرة كبيرة فى المشاركة بالدورى الممتاز بعدما شارك مع الداخلية من قبل ، ثم تألق بشكل كبير مع الجونة قبل أن يهبط الموسم الماضى للقسم الثانى .

يحتل الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة ، وخسر أخر مبارياته أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وهو ما تسبب فى رحيل رضا شحاته المدير الفنى للفريق .