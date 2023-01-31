شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إمام عاشور مع الزمالك قبل الرحيل للدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الزمالك على رحيل إمام عاشور مدافع وسط الفريق للاحتراف بنادى ميتلاند الدنماركى مقابل ما يوازى 105 مليون جنيه فى صفقة بيع نهائى لمدة 4 مواسم ونصف.

ورغم تمسك الإدارة البيضاء بإستمرار إمام عاشور بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى ، إلا أنه مع إلحاح اللاعب ونظرا للمجهود الكبير الذى قدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية وافقت الإدارة على رحيله بشكل نهائى.

ويعد إمام عاشور أحد أهم الأوراق التى كان يعتمد عليها المديرين الفنيين داخل الزمالك سواء فيريرا المدير الفنى السابق للفريق أو أسامة نبيه المدير الفنى الحالى.

أرقام إمام عاشور مع الزمالك

لعب: 102 مباراة

سجل: 15 هدفا

صنع: 11 هدفا

إنذارات: 17 إنذارا

الطرد: كارت واحد

عدد الدقائق: 7.505

البطولات مع الزمالك

حصد إمام عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة واحدة .

الموسم الحالى

خاض إمام عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.