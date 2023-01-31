تعرف على أبرز صفقات وانتقالات اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي في أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم نحو ما يسفر عنه اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدوريات الأوروبية اليوم الثلاثاء، التي من المتوقع أن تظل مفتوحة على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة وقد تشمل مفاجآت كبيرة.



ومن المنتظر أن ينتقل جورجينيو لاعب تشلسي إلى أرسنال اليوم، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط الإيطالي سيخضع للفحص الطبي وسينضم مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.



وفيما يلي أبرز الانتقالات التي تمت اليوم الثلاثاء حتى الآن كالآتي:

استكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.



انتقل الظهير الأيمن الأسكتلندي هاريسون أشبي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قادما من مواطنه ويستهام يونايتد.



وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل "هاريسون موهوب جدا، ولديه فرصة كبيرة للتطور، لذا نحن سعداء بضمه. يتمتع بصفات جيدة جدا لذا نتطلع إلى العمل معه في هذا الفصل المثير في مسيرته".



وانضم الشاب الواعد ديوجو مونتيرو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من سيرفيت السويسري الذي شارك معه لأول مرة وعمره 16 عاما، وقد لعب لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال.



وانتقل ماركينيوس جناح أرسنال البالغ عمره 19 عاما إلى نوريتش سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وكان ماركينيوس قد شارك في 6 مباريات في كل المسابقات منذ انضمامه إلى أرسنال في يونيو/حزيران الماضي.



وفيما يلي أبرز الصفقات خلال شهر يناير/كانون الثاني:



– جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.



– ميخايلو مودريك إلى تشلسي مقابل 100 مليون يورو.



– أنتوني جوردون إلى نيوكاسل مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.



– كودي جاكبو إلى ليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.



– بنوا بادياشيل إلى تشلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.



– جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 40 مليون يورو.



– نوني مادويكي إلى تشلسي مقابل 35 مليون يورو.



– لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.



– مالو جوتسو إلى تشلسي مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني.



– دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.





(رويترز)

