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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 فبراير من مدينة طنجة في المغرب، بمباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكاند سيتي النيوزيلندي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مولاي عبد الله.

ويشارك الأهلي في تلك النسخة باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021..

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مع فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير، الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - (أوروبا).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

حصلت مجموعة قنوات SSC Sport  على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية
Australia    SBS On Demand

Czech Republic    Nova Sport 4

القمر الصناعي    التردد    استقطاب
الهوت بيرد    12130    أفقي
الهوت بيرد    11823    أفقي
الهوت بيرد    12169    أفقي
الهوت بيرد    11804    أفقي
Portugal    Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D    30 غربا    12130
Hispasat 1B/1C/1D    30 غربا    12246

Slovakia    Nova Sport 4

القمر الصناعي    التردد    استقطاب
الهوت بيرد    12130    أفقي
الهوت بيرد    11823    أفقي
الهوت بيرد    12169    أفقي
الهوت بيرد    11804    أفقي

United States    Fox Sports 2, FOX Deportes

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

تردد القناة : 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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