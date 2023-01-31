شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع يجرى جراحة وتر أكيليس بنجاح ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش جراحة قطع في وتر أكيليس منذ قليل بأحد مستشفيات القاهرة برفقة ياسر شبل اخصائى التأهيل بالفريق

أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن شيكا، إصابته بقطع فى وتر أكيليس ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته عصر اليوم الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 7 فبراير باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح محمد يوسف، لاعبيه راحة ثلاثة أيام من التدريبات عقب مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الرباعى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

كما تعاقد الطلائع مع السيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق، ووقع الرباعى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود والسيد أبو أمنة على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الاربعة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.