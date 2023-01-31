شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الرحيل إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد السلام مدافع الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.

وكتب عبد السلام عبر صفحته على "إنستجرام" :"شكر جمهور الزمالك العظيم الوفي.. تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق مزيد من البطولات مع الفريق لأرد الجميل إلى الجماهير التي دعمتني وكانت سببا في معرفة اسمي، وإن أراد الله لنا عودة -إن شاء الله".

وحصل اللاعب الاستغناء الخاص به من النادي الأبيض ووقع على عقود الانتقال لنادي فيوتشر لينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف الموسم.

في سياق مختلف أغلقت إدارة نادي فيوتشر باب الرحيل بشكل نهائي أمام نجوم الفريق، خاصة بعد تردد أنباء في الساعات الماضية عن اهتمام الزمالك بناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وعودة مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لكن النادي أعلن غلق باب التفاوض مع أي لاعب قبل ساعات من إغلاق باب القيد مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي قررت بشكل نهائي غلق باب الرحيل أمام النجوم في الوقت الحالي، بسبب مشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية ومنافسته في أكثر من بطولة محلية.

ويعكف لجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجاري، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.