شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدخل سامسون أكينولا ضمن صفقات الزمالك والإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات الجارية مفاوضات مكثفة من قبل إداراتى الزمالك والإسماعيلى، حول إبرام عدد من الصفقات خاصة بعدما أبدى رئيس القلعة البيضاء ترحيبه بدعم الدراويش بعدد من اللاعبين الشباب الذين خارج حسابات الجهاز الفنى للزمالك.

وتسير المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلى فى الوقت الحالى، على حصول الدراويش على خدمات البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك، وثلاث لاعبين من الشباب مقابل حصول الزمالك على خدمات عبد الرحمن مجدى.

ومازالت المفاوضات جارية بين الناديين، خاصة وإن هناك وفد من إدارة الإسماعيلى متواجد حاليًا فى مقر القلعة البيضاء من أجل حسم تلك المفاوضات.

ولم تحسم المفاوضات بين الطرفين حول اتمام الصفقة، حيث يدور الحديث حاليًا داخل الجلسة المنعقدة، على حصول الإسماعيلى على خدمات سامسون أكينولا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، مقابل ضم الزمالك لعبد الرحمن مجدى.

وفتح مسئولى الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم بالإسماعيلى حول إمكانية ضم عبد الرحمن مجدى لاعب الدراويش، خاصة وإن اللاعب يرغب فى الرحيل.

ومن المنتظر أن تحسم المفاوضات خلال الجلسة المنعقدة حاليًا داخل القلعة البيضاء.