شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك يقترب من فيوتشر في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك من الانضمام لنادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الحاري، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من القلعة البيضاء حيث كان اللاعب على قائمة الانتظار.

ويكثف مسئولى نادى الزمالك فى الوقت الحالى، مفاوضاتهم مع أكثر من لاعب مميز فى مركز صانع الألعاب، قبل إتمام صفقة رحيل إمام عاشور وانتقاله لصفوف فريق ميتلاند الدنماركى.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع إدارة فيوتشر من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وقطعت إدارة القلعة البيضاء شوطًا كبيرًا فى المفاوضات التى تقترب من الحسم فى الساعات المقبلة.

فى الوقت ذاته يتفاوض الزمالك معغ إدارة سيراميكا للحصول على خدمات محمد كناريا لاعب وسط الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتدور المفاوضات بين إدارة الزمالك وسيراميكا حاليًا علي القيمة المادية للصفقة، خاصة بعدما ابدي كناريا رغبته في الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويرغب الزمالك في الحصول علي خدمات لاعب وسط مميز لتعويض رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذي أصبح علي بعد خطوات من خوض تجربة الاحتراف في نادي ميتلاند الدنماركي، والذي تقدم بعرض رسمي للحصول علي خدمات اللاعب مقابل ما يقرب من 3 مليون دولار.

وتنتظر فريق الزمالك مباريات مثيرة خلال شهر فبراير سواء على صعيد بطولة الدوري أو إنطلاق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.