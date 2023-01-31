شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد باهر المحمدى عن مران الإسماعيلى استعداداً لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء منافسه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير ، وذلك لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية التي تستهدف هز شباك المنافس من أقصر الطرق.

كما اشتمل المران على عدة حصص بدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم محمد عبد المنصف.

وعلى هامش المران حرص باهر المحمدي قلب الدفاع على مشاهدة المران من خارج الخطوط بسبب معاناته من الإصابة.