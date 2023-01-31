شكرا لقرائتكم خبر عن مروان صحراوى ينتقل إلى سيراميكا فى صفقة انتقال حر رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو سيراميكا إجراءات، التعاقد مع التونسى مروان صحراوى لاعب فريق إنبي السابق في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد الشتوي.

فى سياق مختلف يضع مسئولو نادى إنبى أكثر من لاعب أفريقى تحت المنظار، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ومن المقرر أن يعلن مسئولو النادى البترولى عن تفاصيل الصفقة الأفريقية اليوم الثلاثاء بعد اتخاذ الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف القرار النهائي فيها.

واستغنى مسئولو نادى إنبى رسميا عن خدمات ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم حسام عرفات ومحمد المرسى ومهاب أشرف لعدم حاجة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة طلعت يوسف لخدماتهم خلال الفترة القادمة.

كما تعاقد مسئولو النادى البترولى مع باسم عادل منتخب السويس رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي سياق متصل وقع رضا السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، رسميا للفريق البترولى قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك في إطار خطة النادى بتدعيم صفوف الفريق، من أجل تحسين مركزهم في جدول ترتب الدورى المصرى.