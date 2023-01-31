الامارات | أسعار تذاكر ربع نهائي "سلة دبي" تبدأ من 75 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير عام شركة "بريزما" لإدارة العلاقات العامة، المنظمة بالتعاون مع شركة "الجيل الجديد" لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عيسى درويش، عن الأسعار الجديدة لتذاكر البطولة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من مباريات بعد غدٍ الخميس في ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 32 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى الخامس من فبراير الجاري.

وقال درويش: "تذاكر الأدوار النهائية سترتفع إلى 75 درهماً لمقاعد المدرجات، و350 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات الـ (VIP) على أرضية الصالة داخل ساحة الملعب، وذلك نظراً للأقبال الكبير من الجمهور العاشق لكرة السلة على المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات".

وأضاف: "قمنا بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمنطقة (VIP)، ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أكبر عدد ممكن لهذه الفئة من المقاعد التي تمنح الجمهور داخل أرضية الصالة، وعلى مقربة من نجومهم المفضلين، والاستمتاع بأجواء المباريات والتشجيع المثالي".

وأشاد درويش بالتعاون مع شركة "الجيل الجديد" لتنظيم الاحداث الرياضية، الشريكة في تنظيم النسخة 32، والحضور الجماهيري الكبير، وقال: "مع مرور أيام البطولة، تشهد المباريات ارتفاع الإثارة والندية بين الفرق، كما أن الحضور الجماهيري أعطى البطولة زخماً ومتعة كبيرة، ما أثر إيجاباً على أجواء (سلة دبي) التي عادة بقوة بعد توقف سنتين".

واختتم درويش بتوجيه الشكر لجميع جماهير الأندية المشاركة من الجاليات المقيمة على ارض الدولة، وخص جمهوري الرياضي اللبناني و"سترونغ غروب" الفلبيني الذي وصفهما درويش بـ "فاكهة البطولة" نظراً للأعداد الغفيرة من جمهوري الناديين التي تتوافد إلى مدرجات صالة النصر للوقوف خلف فرقها، والتشجيع الحماسي في المباريات بأسلوبها الكرنفالي المعهود.

ويذكر أن تذاكر مباريات دوري مجموعات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الحالية، بدأت من 30 درهماً في مدرجات صالة نادي النصر، و150 درهماً لتذاكر كبار الشخصيات (VIP)، قبل أن يتم تحديد تسعيرة جديدة، والزيادة بقيمتها بداية من مباريات الدور ربع النهائي التي تنطلق بغد غدٍ الخميس.