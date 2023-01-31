شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ينتقل للبنك الاهلى ..وفشل الإسماعيلى فى التعاقد مع اسلام جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولي النادى الاسماعيلى على رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لصفوف البنك الاهلى قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم فيما فشلت صفقة انتقال اسلام جابر لاعب البنك الاهلى لصفوف الدراويش بسبب المقابل المادى .

وطلب إسلام جابر الحصول على مبلغ 2 مليون ونصف مقابل التوقيع على أن يحصل على نصف مليون جنيه بعد شهر وذلك مقابل الإعارة لنهاية الموسم وهو الامر الذى رفضه مسئولي الاسماعيلى.

وقال أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلى في وقت سابق أنه لم يوافق على رحيل باسم مرسي عن الفريق إلا في حالة استبداله بإسلام جابر لاعب البنك الأهلي مع دفع 2 مليون جنيه للنادي الإسماعيلي ومليون إضافية حال إحراز باسم 5 أهداف أو أكثر مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم شريطة أن تُصرف هذه الأموال على مستحقات اللاعبين.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .