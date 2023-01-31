شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعير مهاجم الأهلي حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادي فريق الداخلية في الاتفاق مع النادي الأهلي للحصول علي خدمات فهد جمعة لاعب الفريق قبل غلق قيد باب الانتقالات الشتوية الجارية، علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك في خطة تدعيم الفريق خلال بطولة الدوري ، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة .

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى الجديد، لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو فريق الداخلية في المباريات الماضية، وتحقيق نتائج إيجابية فى لقاء أسوان المقبل لاستعادة الثقة وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و الهزيمة في 7 مباريات و التعادل في مثلهم.