شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يوجه رسالة لنجوم الاهلى بعد استبعاده من كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن أشرف مدافع النادى الاهلى على توجيه رسالة لزملاؤه قبل ساعات من خوضهم مباراة إفتتاح كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتى المقرر لها غداً الأربعاء بالمغرب

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه على تويتر :"اتمنى التوفيق لاخوتي الابطال في بطولة كأس العالم للأندية ،ادعمكم بكل قلبي ..واتمنى التوفيق من الله ونقدر نحقق حاجه كويسه تليق بأسم النادي الاهلي العريق وجمهورة العظيم".

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى استبعاد أيمن أشرف من قائمة المارد الأحمر التي تشارك في كأس العالم للأندية لأسباب فنية .

وصلت بعثة فريق الأهلي، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، استمرت لمدة 40 دقيقة.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على جاهزية جميع اللاعبين.