شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإسماعيلى فى الزمالك لحسم ضم عدد من الشباب.. وفتح المفاوضات على عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليًا وفد من نادى الإسماعيلى داخل نادى الزمالك، من أجل التفاوض على ضد عدد من شباب الفريق الأبيض لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الإسماعيلى فى ضم عدد من اللاعبين الذين خارج حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أسامة نبيه، من أجل تدعيم صفوف الدراويش قبل غلق باب الانتقالات.

وفتح مسئولى الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم بالإسماعيلى حول إمكانية ضم عبد الرحمن مجدى لاعب الدراويش، خاصة وإن اللاعب يرغب فى الرحيل.

ومن المنتظر أن تحسم المفاوضات خلال الجلسة المنعقدة حاليًا داخل القلعة البيضاء.