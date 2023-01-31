شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منتخب مصر الأوليمبي مفتوح للإعلام الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني، فتح التدريب لمختلف وسائل الإعلام الساعة الخامسة و النصف بعد غد الخميس لمدة 15 دقيقة وذلك ضمن معسكر الفريق الذى يختتم بلقاء ودى مع الجابون يوم الجمعة القادم فى إطار استعداد المنتخب لمواجهة زامبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب باريس 2024.

وينطلق تدريب منتخب مصر الأوليمبي فى السادسة مساء باستاد الدفاع الجوى وهو نفس موعد وملعب المباراة الودية .. وانتظم المنتخب فى معسكره أمس بتدريب قوى شارك فيه جميع اللاعبين وحرص ميكالى على توجيه الشكر لمسئولي الأندية لإرسالهم اللاعبين في موعد المعسكر دون تأخير .

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى :

حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبه

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.