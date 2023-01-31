شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعلن التعاقد مع كالديرون مهاجم الإسماعيلي والفيصلى السعودى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي السكة الحديد، التعاقد مع الكولمبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي والفيصلي السعودي السابق، قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي ، وتعاقد السكة الحديد مع كالديرون، لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع نادي حسنية اغادير الأردني.

وجاء ذلك بعد طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل ، لذلك قامت اللجنة الفنية بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي واللواء حسام السيسي في التعاقد مع اللاعب في وجود وكيل اعماله.

وقال وليد أنور مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع كالديرون جاء من أجل تدعيم الخط الهجوم في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وانهي حماده الدالي جميع إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني ، وعلى جانب أخر، يستعد السكة الحديد لمواجهة مستقبل سبورت، في الدور الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

ولعب كالديرون من قبل ضمن صفوف وادي دجلة والأسماعيلي كما لعب لبعض اندية الدوري الكويتي والدوري الاردني والدوري السعودي كان اخرهم نادي سحاب الذي اعارة الي نادي الحسينية في يوليو الماضي.

أنهي نادي السكة الحديد الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثاني في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف القناة متصدر مجموعة القاهرة بفارق نقطتين.