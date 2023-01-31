شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى عرضاً من الزمالك لشراء عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى النادى الاسماعيلى عرضاً من مسئولي الزمالك لشراء عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم، ورحب مسئولي الدراويش بالصفقة نظراً لإصرار اللاعب على الرحيل.

جدد عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، طلبه بالرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد اللاعب للمقربين منه أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ قبل غلق باب القيد للهروب من أزماته المالية مع القلعة الصفراء.

وكان عبد الرحمن مجدى قد أثار أزمة فى وقت سابق بسبب مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، وفوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد ليقرر شكوى النادى فى قسم الشرطة، وتسلم الإسماعيلى إنذارا بضرورة تسديد مستحقات اللاعب رغم تعديل عقده وترضيته مادياً.

وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن مجدى حتى نهاية موسم 2025-2026 بعدما كان اللاعب هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.