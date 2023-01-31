شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 9 قنوات ناقلة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء 1 فبراير، بطولة كأس العالم للأندية بمدينة طنجة المغربية، حيث تأتي مباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكاند سيتي النيوزيلندي، حيث يشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.



كيف تشاهد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية كيف تشاهد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية يمكن مشارهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:



1- قناة SSC 1- قناة SSC السعودية تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

2 – المغربية 2 الأرضية اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023: التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000