شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يضم كريم يحيى وكمال أبو الفتوح فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولي نادي الداخلية في ضم الثنائي كريم يحيي لاعب الاتحاد السكندري ، وكمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني، في صفقة انتقال حر ، قبل غلق باب القيد الشتوي ، من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري .

وخاض فريق الداخلية مران، أمس الاثنين، تحت قيادة علاء عبد العال، المدير الفني الجديد، لأول مرة عقب تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة التى تم التوجية الشكر له، حيث كان الفريق قد حصل على إجازة يومين قبل أن يعود أمس، بعدما خسر أمام الإسماعيلي، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 3-1 بعقر دار الدراويش على ملعب الإسماعيلية.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى الجديد، لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو فريق الداخلية في المباريات الماضية، وتحقيق نتائج إيجابية فى لقاء أسوان المقبل لاستعادة الثقة وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و الهزيمة في 7 مباريات و التعادل في مثلهم.