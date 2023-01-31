شكرا لقرائتكم خبر عن شبان قنا والحمام وألو إيجيبت يتأهلون لدور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق شبان قنا إلى دور الـ32 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق كيما أسوان بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ64 من بطولة كأس مصر.

ونجح شبان قنا في إدراك التعادل في الدقيقة 80 بعدما تقدم كيما أسوان لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح فوز شبان قنا 7/ 6، في المباراة التى شهدت اعتراض لاعبى وجهاز كيما أسوان على قرارات الحكم في ركلات الترجيح.

وفي مباراة أخرى، انتزع فريق الحمام بطاقة العبور لدور الـ32 من كأس مصر بعد الفوز على فريق سبورتنج بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، ليحتكم الفريقان ركلات الترجيح.

وواصل فريق ألو إيجيبت طريقه الرائع بالفوز على فريق المرج بثلاثة أهداف نظيفة ليحجز مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مفاجأة كبري من مفاجآت كأس مصر.

وكان فريق المصرية للاتصالات حقق الفوز على العبور بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام بالدور التمهيدي الرابع لكأس مصر لكرة القدم.

وتأهل فريق السكة الحديد لدور الـ32 بعد الفوز على زد بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد السكة الحديد في الدور الرابع التمهيدى بكأس مصر.

وفى إطار مباريات نفس الدور نجح فريق النجوم الذى ينافس بدورى القسم الثالث فى التأهل لدور الـ64 بعد فوزه على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 2/2 .