شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل إلى طنجة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلي، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، استمرت لمدة 40 دقيقة.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على جاهزية جميع اللاعبين.