شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا المصري يعلن تعاقده مع محمد الفيومي ومحمد حسن لاعبا دكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري عن ضم ثنائي دكرنس محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر بنية البيع النهائي بالإضافة إلي نسبة من إعادة البيع لاي نادي اخر، كما أعلن أيضا عن ضم محمد حسن.

ويعتبر الفيومي هو الصفقة الثامنة للمصري بعدما ضم النادي البورسعيدي كل من: عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي.

في المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات، محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.