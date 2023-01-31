شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة "مينا تور" بنادى مدينتى للجولف.. ومسئولى البطولة: ملعب رائع ويعزز وجودنا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى مدينتى للجولف انطلاق الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، التى تستمر فعاليتها حتى الثانى من فبراير، بمشاركة 120 لاعبا من 35 دولة مختلفة، ويبلغ مجموع جوائز الجولة الأولى للبطولة التى يستضيفها ملعب جولف مدينتى للمرة الأولى فى مصر منذ عام 2020، 75 ألف دولار.

وتعد أحداث جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"مينا تور" مؤهلة للحصول على نقاط تصنيف الجولف العالمية منذ عام 2016، والتى تتيح للاعبين الناجحين الفرصة لرفع تصنيفهم العالمى وخبراتهم الشخصية فى اللعب الاحترافي.

ديفيد سبنسر ، مفوض جولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال :"يسعدنا أن نعلن أن موسم 2022/ 2023 سيستمر فى نادى مدينتى للجولف الرائع الذى يعزز وجودنا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتيح للاعبين المحليين فرصة التنافس فى منافسة عالمية المستوى ".

مضيفا: "لطالما كان هدف جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تطوير لاعبى المنطقة المحترفين والهواة لرياضة الجولف من خلال تزويدهم بفرصة المنافسة فى الأحداث التى تدار بشكل احترافي. ويسعدنا أن نحصل على دعم العديد من اتحادات الجولف الإقليمية حيث نسعى جاهدين لضمان بلوغ لاعبى المنطقة كامل إمكاناتهم على الساحة العالمية".

من جانبه قال جوش نورث ، مدير عام نادى مدينتى للجولف : "يسعدنا جميعاً فى نادى مدينتى للجولف أن نستضيف الفعاليات المصرية لجولة الشرق وشمال إفريقيا "مينا تور" فى النادى لأول مرة ، والتى ستكون تجربة مثيرة لفريقنا الكبير أيضاً ، حيث نعمل بالفعل جاهدين لضمان تحقيق أهدافنا وتحقيق نفس الهدف لخروج هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة"

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من البطولة بنادى مدينتى للجولف فى الخامس من فبراير على أن تنتهى فى السابع من الشهر ذاته. ويقام يوم رياضى ترفيهى Pro-Am يوم ٣ فبراير ويسهم إقامة مباراة بين 80 لاعبا من المحترفين والهواة .

وتقام بطولة "مينا تور" للجولف بعد النجاح الكبير لنادى مدينتى للجولف فى استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين "الآشيان تور" فى نوفمبر ٢٠٢٢ ، وهى من أكبر البطولات العالمية للجولف ، لتصبح مدينتى مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبى العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

ونال نادى مدينتى للجولف ، المستضيف لفعاليات بطولة "مينا تور"، جائزة أفضل ملعب جولف فى مصر لعامى 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمى وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذى يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف فى حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة “ترون” العالمية Troon نادى مدينتى للجولف، وهى واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى العالم فى إدارة وصيانة ملاعب الجولف وإستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الخاصة برياضة الجولف.