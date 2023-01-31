شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى لحكام الجولتين الخامسة عشر و السادسة عشر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مع حكام الجولتين الخامسة عشر و السادسة عشر، بالدورى المصرى الممتاز، لتحليل الأداء الفني للجولتين ومناقشة الحالات التحكيمية.

كما حضر أحمد الشناوى الخبير التحكيمي بعد توجيه الدعوه له، و الذي أكد على أن رموز التحكيم جميعا وراء التحكيم المصري و داعمين له فى هذه المرحلة.

و قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام أن مجلس إدارة الإتحاد برئاسة جمال علام يقف وراء التحكيم و تدعيمه في المرحلة الحالية و إن لجنة الحكام تؤكد على أن معيار العدالة في المرحلة القادمة سيكون هو الفيصل، ووجه رساله للحكام بضرورة التركيز في المباريات التى يديرونها مشددا عليهم بالابتعاد عن كل ما يدور على مواقع التواصل الإجتماعى .

و أوضح فاروق انه سيتم إقامة معسكر مغلق للحكام بمحافظة بني سويف يومي الأحد و الاثنين القادمين، موجها الشكر لرئيس جامعة بني سويف لاستقباله هذا المعسكر.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة الحكام، توفيق السيد، تونى عثمان مسؤول العلاقات العامة باللجنة، و أحمد أبو العلا مدير اللجنة، مجدى رزق وأيمن دجيش وحمدى القاضي وياسر محمود أعضاء اللجنة.

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