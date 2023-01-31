شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يستعير محمد نور من القناة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى السكه الحديد، مع محمد نور مهاجم نادي القناة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا للدور الثاني من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وحصل نادي السكة الحديد على خدمات محمد نور لمدة 6 أشهر بعد دفع المقابل المادي إلى نادي القناة.

ويعد محمد نور الصفقة الخامسة التى يبرمها السكة الحديد فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع كل من عبد الله ناصر قادما من المريخ، عبد الرحمن بوجي مهاجم مستقبل وطن، وبهاء مجدي قادما من سموحة، الكولومبي كالديرون.

ويستعد فريق السكة الحديد لمواجهة فريق مستقبل وطن ، في بداية مباريات الدور الثاني لمجموعة القاهرة بدوري الممتاز ب، يوم الجمعة المقبل.

تأهل فريق السكة الحديد لدور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على زد بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد السكة الحديد في الدور الرابع التمهيدى بكأس مصر.