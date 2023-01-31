شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع النيجيري تشاريلز لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادى غزل المحلة التعاقد مع اللاعب النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات و نصف عقب توقيع العقود صباح اليوم لتعويض رحيل عبده يحيى مهاجم الفريق الى فريق البورسعيدى على سبيل الإعارة .

وجاء التعاقد مع النيجيري تشاريلز عقب موافقة عبدالباقى جمال المدير الفني للفريق و الاقتناع بقدرات اللاعب في مركز الجناح المهاجم .

وكان رحل عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة الى نظيره المصرى البورسعيدى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء بالإضافة إلي نسبة من إعادة البيع لاي نادي اخر .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعهم بالفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 5 و الهزيمة فى 4 .