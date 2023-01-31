شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع النيجيري تشاريلز لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادى غزل المحلة التعاقد مع اللاعب النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات و نصف عقب توقيع العقود صباح اليوم لتعويض رحيل عبده يحيى مهاجم الفريق الى فريق البورسعيدى على سبيل الإعارة .
وجاء التعاقد مع النيجيري تشاريلز عقب موافقة عبدالباقى جمال المدير الفني للفريق و الاقتناع بقدرات اللاعب في مركز الجناح المهاجم .
وكان رحل عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة الى نظيره المصرى البورسعيدى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء بالإضافة إلي نسبة من إعادة البيع لاي نادي اخر .
ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعهم بالفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 5 و الهزيمة فى 4 .