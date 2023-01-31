شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: اتحاد الكرة لم يتلق أى خطابات لإيقاف سافيو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وصول أي خطابات تفيد بإيقاف البرازيلي برونو سافيو مع الأهلي، بعد أنباء استبعاده من قائمة الفريق الأحمر بمونديال الأندية.

وقال العطار في تصريحات لليوم السابع: "لم يصلنا أي خطابات بإيقاف سافيو"، لم يتواصل معنا أحد ولم نتلقى اخطارات أو خطابات تتعلق بهذا الأمر".

رد العطار يدحض ادعاءات التقارير الإعلامية التي قالت بإن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تلقى في الساعات الماضية خطاباً رسمياً من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي بخصوص البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن واقعة اعتدائه على حكم، في إحدى المباريات بالدوري البوليفي.

وجاء هذا الرد منافيا للادعاءات بأن لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي طلبت من اتحاد الكرة بشكل رسمي التواصل مع الأهلي من أجل رد اللاعب للدفاع عن نفسه في واقعة الاعتداء على الحكم لاسيما أن العقوبة ستصدر ضده في الأيام القادمة.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد الخماسى برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي "كريستو" وشادي حسين ومصطفى مخلوف من قائمة الفريق الأحمر النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامى إبراهيم فايق، فى برنامجه "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "كولر استبعد الخماسى برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي "كريستو" وشادي حسين ومصطفى مخلوف من قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية.