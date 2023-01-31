شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى : طموح الأهلى بلا حدود فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، أن جميع عناصر الفريق جاهزون لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأربعاء في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب، وكل مباراة لها حسابات خاصة بها، مؤكد أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة أوكلاند سيتي التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي حظى باستقبال حافل ومميز من جانب الجماهير المغربية التي يكن لها كل الاحترام والتقدير، متوقعا من هذه الجماهير أن تدعم فريق الأهلي خلال المباراة. وشدد قائد الفريق على أن الأهلي يخوض منافسات كأس العالم للأندية بحثا عن إنجاز كبير، بعدما حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين، مشددا على أن الطموحات كبيرة لدى الجميع بتحقيق نجاح أكبر مما سبق للفريق تحقيقه في المرات السابقة.

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة ، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.