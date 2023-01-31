صلاح ريكو: لاعب في الزمالك عملي سحر في كباية نسكافيه

الشارقة - اميمة ياسر -

قال صلاح ريكو، لاعب وسط غزل المحلة، إنه "تعرض للسحر" داخل الزمالك في يومه الأول مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، وهو ما أدى لكثرة إصاباته.

وكان ريكو قد لعب في صفقوف نادي الزمالك 2016-2017، قادما من اتحاد الشرطة، قبل أن يرحل إلى مصر المقاصة ثم إنبي وغزل المحلة.

وفي تصريحات عبر شاشة "المحور" ونقلتها صحيفة طالشرقو"، قال ريكو: "حدث موقف لي في أول مران مع الزمالك، وسافر الفريق لخوض إحدى المواجهات الإفريقية وشاركت في مران المستبعدين، تحت قيادة عبد الحليم علي وقتها".

وأضاف اللاعب: "شربت وقتها داخل الزمالك كوب نسكافيه ووجدت داخله قطعة ورق مكتوب عليها كلمات بالحبر الأزرق وممسوحة بعض الشيء، ولم أفهم ما حدث، لكنني سمعت عن أشياء لها علاقة بالسحر تحدث في القلعة البيضاء".

واختتم ريكو: "تعرضت بعدها للإصابات بشكل متتالي، ولم أكن أشارك مباراتين كأساسي رغم توالي المدربين.. علمت بعد ذلك بوجود سحر ضدي من أحد لاعبي الفريق".