شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يقترب من البنك الأهلى بعد رحيله من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي السابق في دائرة اهتمامات نادي البنك الأهلي ، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية ، وذلك بعد فسخ التعاقد بين اللاعب والدراويش بشكل رسمي .

ويسعي مسئولي البنك الأهلي ، في تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد الشتوي ، حيث نجح في ضم كل من باسم مرسي من الإسماعيلي ، وسعيدو سنبوري من الاتحاد السكندري .

وأنهى مسئولي النادى الاسماعيلى في الوقت الحالي إجراءات فسخ التعاقد مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق بالتراضى بين الطرفين وقبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم.

ولا يمانع مسئولو الدراويش في رحيل اللاعب بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.

وكان نادي البنك الأهلي قد قدم عرضا رسميا لنظيره أسوان من أجل التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري رفائيل إياجوا، لاعب فريق أسوان الحالي ولوبي ستارز السابق .

وعلم الخليج 365، أن عرض البنك الأهلي توقف عند 6 ملايين جنيه، ويسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

وكشف مصدر في نادي أسوان أن إدارة النادي كانت تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، قبل أن تتم صفقة إعارة بلحاج للزمالك، وهو ما يجعل انتقال رفائيل للبنك الأهلي محل شك.