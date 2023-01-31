شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على الننى بعد إجراء جراحة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد النني لاعب وسط أرسنال بعد اجراء اللاعب لجراحة في الركبة اليمني، حسبما أعلن نادي الجانرز في بيانه الرسمي.

وحرص فيتوريا على التواصل مع اللاعب للاطمئنان على حالته وموعد عودته للتدريبات، حيث يعتبر النني من الأعمدة الرئيسية لخط وسط المنتخب.

وأعلن نادي أرسنال عن تعرض لاعب الوسط المصري محمد النني لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى أدت إلى إجراء عملية جراحية، حيث بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن محمد النني قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى أثناء حصة تدريبية.

وأكد أرسنال في بيانه الرسمي أن محمد النني أجرى عملية جراحية ناجحة في لندن، وسيكون خارج الفريق لمدة طويلة من الوقت "دون تحديدها بشكل رسمي"، مفيدا أن الطاقم الطبي سيتابع الحالة البدنية لـ محمد النني وتطورات حالته الصحية، لتحديد مدة غيابه الرسمية.

وستكون مواجهة مصر ومالاوي يوم 20 مارس المقبل ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ولم يتم تحديد ساعة المباراة حتى الآن، وسوف يحدد بتنسيق الكاف مع الجانب المصري، لأن مباراة الذهاب سوف تلعب في مصر.