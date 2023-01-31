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الأهلي يتعاقد مع يارا أسامة لتدعيم سيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع يارا أسامة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي خلال الموسم الحالي.

 

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع «يارا» لتدعيم فريق كرة السلة سيدات؛ استعدادا للموسم لحصد البطولات مع الفريق.

 

وأوضح العوضي أن «يارا» إضافة كبيرة لفريق سيدات سلة الأهلي، مؤكدا أنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة طارق خيري المدير الفني.

 

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع «يارا» جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات سلة الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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