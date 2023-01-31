شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفعل بند شراء محمد فتح الله من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مسئولي نادي غزل المحلة ، علي تفعيل بند بيع مدافعه المعار محمد فتح الله إلي فريق طلائع الجيش ، بعد طلب مسئولي الطلائع بتفعيل البند وشراء باقي المدة المتبقية في عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ، مقابل مليون ونصف جنيه .

وكان محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، قد انتقل إلي طلائع الجيش قبل بداية الموسم الجاري لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، مع إمكانية الشراء النهائي خلال فترة الإعارة .

وكان غزل المحلة قد تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود قاعود وأحمد ياسر لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 4، 65 وتمكن جبريل أورك وإبراهيما كونية من تسجيل أهداف فريق غزل المحلة في الدقيقة 17، 93 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 13 محتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 محتلاً المركز السابع.