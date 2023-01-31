شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يتسلّم بطاقة القندوسي.. وبيان الكاف يُبقي اللاعب مع منتخب الجزائر،الزمالك يكثف محاولاته مع إمام عاشور لإقناعه بالعدول عن قراره بالاحتراف،الإسماعيلى ينهى إجراءات فسخ تعاقد التونسى حمدى النقاز.

الأهلي يتسلّم بطاقة القندوسي.. وبيان الكاف يُبقي اللاعب مع منتخب الجزائر

تسلّم النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بطاقة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، ويقوم النادي الأهلي خلال الساعات الحالية بقيد القندوسي في قائمته المحلية والأفريقية.

فيوتشر يغلق باب العروض أمام نجوم الفريق قبل ساعات من غلق باب القيد

أغلقت إدارة نادي فيوتشر باب الرحيل بشكل نهائي أمام نجوم الفريق، خاصة بعد تردد أنباء في الساعات الماضية عن اهتمام الزمالك بناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وعودة مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لكن النادي أعلن غلق باب التفاوض مع أي لاعب قبل ساعات من إغلاق باب القيد مساء اليوم الثلاثاء.

تنازل المغربي أحمد بلحاج لاعب نادى أسوان عن قيمة القسط الثاني من مستحقاته والذي كان مقررا سداده اليوم من النادي الجنوبي، مقابل إتمام إعارته للزمالك.

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام أوكلاند سيتى، فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.

الزمالك يكثف محاولاته مع إمام عاشور لإقناعه بالعدول عن قراره بالاحتراف

يكثف مسئولو الزمالك من محاولاتهم حاليا مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض لكرة القدم، لإقناعه بمحاولة العدول عن قراراه بالاحتراف الخارجي، مؤكدين له تمسكهم بخدماته بالبقاء في الفريق الأبيض.