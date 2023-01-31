شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مران للأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية.. 40 دقيقة بدنى وفقرة لضربات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء غدٍ الأربعاء واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، استمرت لمدة ٤٠ دقيقة، وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على جاهزية جميع اللاعبين للقاء أوكلاند سيتي مساء غدٍ. وأدى اللاعبون فقرة خاصة للتدريب على تسديد ركلات الترجيح عقب انتهاء فقرات المران الجماعي، وشارك فيها الحراس الأربعة.