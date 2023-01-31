شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على انضمام عمر فايد لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأكد نادي المقاولون أنه داعم لمسيرة منتخبات مصر وأنه لا يتوانى في إمداد المنتخبات بالعناصر المميزة من لاعبيه متمنيا التوفيق لمنتخب مصر للشباب وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2003.
وعلي صعيد آخر يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته الجماعية في ملعبه استعدادا لمبارياته المقبلة في الدوري الممتاز .
وتعد مباراة المقاولون مع الأهلي يوم 6 فبراير هي الارتباط الرسمي الأول للمقاولون خلال الفترة المقبلة حال عدم تأجيلها وأن تحديد موعد المباراة مرتبط بمشوار النادي الأهلي في مونديال الأندية .
وفي الوقت ذاته أكد نادي المقاولون العرب تمنياته بالتوفيق للنادي الاهلي في مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ، خاصة أن الاهلي يمثل مصر في هذا المحفل الدولي الكبير .
من جانبه أكد شوقي غريب أنه يدرك أهمية انضمام عمر فايد لمعسكر منتخب الشباب من بدايته لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق في إطار البحث عن تحقيق البطوله التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن الكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب علي تواصل معه وتم الاتفاق علي كافة الترتيبات لاسيما وأن منتخب الشباب يضم ثلاثة من عناصر المقاولون وهو عمر فايد ويوسف عزب ويوسف حمدي.