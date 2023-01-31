شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على انضمام عمر فايد لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، السماح للاعب الفريق عمر فايد بالانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بداية من المعسكر المقبل والذي يستعد خلاله الفريق لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 19 فبراير المقبل وهي المؤهلة لمونديال الشباب .

جاء ذلك في اجتماع شوقي غريب المدير الفني مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي وتم خلاله الاتفاق على السماح بانضمام عمر فايد لمنتخب الشباب ولعب الفريق الأول مبارياته في الدوري الممتاز بدون اللاعب طوال فترة المعسكر رغم اعتماد الفريق عليه في التشكيل الأساسي وظهوره بمستوى مميز مع الفريق بالدوري وأصبح أحد الاعمدة الأساسية للفريق الذي حقق نتائج طيبة في الدوري الممتاز، انطلاقا من سياسة النادي والجهاز الفني في دعم المنتخبات الوطنية وتقديم المصلحة القومية على مصلحة النادي .

وأكد نادي المقاولون أنه داعم لمسيرة منتخبات مصر وأنه لا يتوانى في إمداد المنتخبات بالعناصر المميزة من لاعبيه متمنيا التوفيق لمنتخب مصر للشباب وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2003.

وعلي صعيد آخر يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته الجماعية في ملعبه استعدادا لمبارياته المقبلة في الدوري الممتاز .

وتعد مباراة المقاولون مع الأهلي يوم 6 فبراير هي الارتباط الرسمي الأول للمقاولون خلال الفترة المقبلة حال عدم تأجيلها وأن تحديد موعد المباراة مرتبط بمشوار النادي الأهلي في مونديال الأندية .

وفي الوقت ذاته أكد نادي المقاولون العرب تمنياته بالتوفيق للنادي الاهلي في مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ، خاصة أن الاهلي يمثل مصر في هذا المحفل الدولي الكبير .

من جانبه أكد شوقي غريب أنه يدرك أهمية انضمام عمر فايد لمعسكر منتخب الشباب من بدايته لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق في إطار البحث عن تحقيق البطوله التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن الكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب علي تواصل معه وتم الاتفاق علي كافة الترتيبات لاسيما وأن منتخب الشباب يضم ثلاثة من عناصر المقاولون وهو عمر فايد ويوسف عزب ويوسف حمدي.