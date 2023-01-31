شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: أسوان لم يفرط فى بلحاج إلا بعد توفير البدائل القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان أن الإدارة لم تفرط في خدمات لاعب مميز مثل المغربي أحمد بلحاج قبل توفير البدائل القوية لتعويضه.

وأوضح عنتر لليوم السابع أن لجنة الكرة نجحت في التعاقد مع سيف العجوز وهو لاعب مميز يجيد اللعب في مركز الجناح وصانع الألعاب وإضافة قوية للفريق وقادر على تعويض بلحاج.

وواصل عضو مجلس إدارة نادي أسوان أن التعاقد مع لاعب الأهلي محمد حمدي ميسي على سبيل الإعارة جاء بهدف ترميم خط الوسط والمركز 10 والجناح، وهو لاعب مميز تم التعاقد معه بعد دراسة متأنية من لجنة الكرة والجهاز الفني.

وواصل عنتر تصريحاته: "التخلي عن بلحاج في منتصف الموسم كان قرارا صعبا على الجميع، نظرا لإسهامات اللاعب الذى صنع 7 أهداف وسجل 3 مع الفريق هذا الموسم، لكن الأزمة المالية هي التي أجبرتنا على ذلك".

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على إستعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.