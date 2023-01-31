شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشهد ميركاتو الشتاء فى مصر صفقات اللحظة الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم الانتقالات في موسم لا يخلو أبدا من صفقات الأنفاس الأخيرة، تلك التي تعلنها الأندية في لحظات ما قبل غلق القيد، وتحمل معها إثارة وترقب كبير خاصة للأندية الجماهيرية.

الأندية عززت صفوفها بعشرات الصفقات حتى الأن، لكن اليوم الأخير في الميركاتو والساعات الأخيرة فيه دائما ما تحمل مفاجآت قوية للجماهير.

أبرز الصفقات المعلقة حتى هذه اللحظة تخص الزمالك أكثر من باقي الأندية، حيث يدخل الفارس الأبيض في مناقشات حول ضم عدد كبير من اللاعبين أبرزهم عبد الله السعيد من بيراميدز وأحمد بلحاج من أسوان وأحمد النادري من المحلة وكناريا من سيراميكا وذلك بعد التعاقد مع ناصر منسى من البنك الأهلي.

الأهلي هو الآخر يترقب مصير مناقشاته مع المقاولون العرب لضم عمر فايد قلب الدفاع، وكذلك أخر تطورات المفاوضات مع عمر كمال نجم فيوتشر.

وقد تشهد اللحظات القليلة القادمة صفقات في بعض الأندية الأخرى، حيث يرغب فيوتشر في استعادة أحمد رفعت من فيوتشر، كما يسعى البنك الأهلي لضم باسم مرسي من الإسماعيلي وهي الصفقة التي اقتربت من النهاية.

وينتظر الزمالك إنهاء أزمة المديونية المستحقة على النادي لقيد الصفقات الجديدة المحتملة، بينما يتوقف ضم الأهلي للاعب أجنبي جديد على موقف اعارة أحد اللاعبين الأجانب في القائمة.

بينما تقف الموارد المالية أمام إتمام صفقات من العيار الثقيل في الإسماعيلي وأسوان والمحلة والاتحاد السكندري.. فماذا تحمل الساعات الأخيرة من الميركاتو لأندية الدوري؟!