شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: سلبية نتيجة ثنائى الزمالك من أى مواد محظورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن النتيجة جاءت لعينات فتوح وعبد الله جمعة سلبية تمامًا من أي مواد محظورة سواء منشطات أو مخدرات وفقا لمعمل برشلونة التي أجري بها تحليل العينة "
وأضاف المصدر ، أنه تم إخطار اللاعبان بالنتيجة عن طريق السيستم الخاص بالعينات الذي يظهر للاعبين نتيجة العينات بعد تحليلها علي مستوي العالم .
يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
مواعيد مباريات الزمالك في فبراير
فاركو & الزمالك..6 فبراير بالدوري
شباب بلوزداد الجزائري& الزمالك..10 فبراير بدوري الابطال
سموحة& الزمالك..14 فبراير بالدوري
المريخ السوانى& الزمالك..17 فبراير بدوري الابطال
الزمالك & سيراميكا..20 فبراير بالدوري
الترجى التونسى& الزمالك..25 فبراير بدوري الابطال