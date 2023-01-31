شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: سلبية نتيجة ثنائى الزمالك من أى مواد محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه تام ظهور نتيجة العينات التي حصلت عليها المنظمة من ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وقال مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن النتيجة جاءت لعينات فتوح وعبد الله جمعة سلبية تمامًا من أي مواد محظورة سواء منشطات أو مخدرات وفقا لمعمل برشلونة التي أجري بها تحليل العينة "

وأضاف المصدر ، أنه تم إخطار اللاعبان بالنتيجة عن طريق السيستم الخاص بالعينات الذي يظهر للاعبين نتيجة العينات بعد تحليلها علي مستوي العالم .