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المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: سلبية نتيجة ثنائى الزمالك من أى مواد محظورة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

كشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه تام ظهور نتيجة العينات التي حصلت عليها المنظمة من ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

 

وقال مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن النتيجة جاءت لعينات فتوح وعبد الله جمعة سلبية تمامًا من أي مواد محظورة سواء منشطات أو مخدرات وفقا لمعمل التي أجري بها تحليل العينة "

 

وأضاف المصدر ، أنه تم إخطار اللاعبان بالنتيجة عن طريق السيستم الخاص بالعينات الذي يظهر للاعبين نتيجة العينات بعد تحليلها علي مستوي العالم .

 

وتنتظر فريق الزمالك مباريات مثيرة خلال شهر فبراير سواء على صعيد بطولة الدوري أو إنطلاق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

 

يواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو بعدما أغلق الجهاز الفني صفحة مباراة فيوتشر التي أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.


يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة .

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.


مواعيد مباريات الزمالك في فبراير

 

فاركو & الزمالك..6 فبراير بالدوري

شباب بلوزداد الجزائري& الزمالك..10 فبراير بدوري الابطال

سموحة& الزمالك..14 فبراير بالدوري

المريخ السوانى& الزمالك..17 فبراير بدوري الابطال 

الزمالك & سيراميكا..20 فبراير بالدوري

الترجى التونسى& الزمالك..25 فبراير بدوري الابطال

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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