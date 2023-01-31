شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يجهز السعدني لمباراة المحلة بعد انضمامه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق حرس الحدود في تجهيز الحارس أحمد السعدني المنضم حديثا لصفوف النادي، لحراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة والمقرر لها الأحد المقبل.

وأعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود التعاقد مع أحمد السعدني حارس مرمى نادي سموحة في الانتقالات الشتوية الحالية، وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين قبل استئناف مباريات الدوري الأسبوع القادم.

وخسر حرس الحدود من نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود لمواجهة غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد غزل المحلة.