شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية قبل افتتاح البطولة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية النسخة رقم 19 بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير والتى شهدت على امتداد تاريخ المسابقة العديد من الأرقام المميزة قبل نسختها القادمة بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات العالمية، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: كم فريق شارك في كأس العالم للأندية ؟ج: منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات س: ماهى الأندية المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية ؟ج: يشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا). س: متى تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ؟ج: يلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية غداً الأربعاء فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. س: ماهى الأندية الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم للأندية ؟ج: تعد نسخة المغرب البطولة رقم 19 فى كأس العالم للأندية، والتي يحظى ريال مدريد بشرف كونه أكثر الأندية العالمية حصداً للقبها برصيد 4 ألقاب، كما أن النادى الملكي هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 10 انتصارات، والأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 31 هدفاً. س: ماهى مواعيد مباريات كأس العالم للأندية ؟ج: الأهلي × أوكلاند سيتي الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي × الوداد المغربي، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

س: ماهى أفضل نتائج الاهلى في البطولة ؟ج: يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.