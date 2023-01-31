شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن إصابة نيمار قبل مواجهة بايرن ميونخ النارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة الماضية إصابة لاعبه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

سان جيرمان يعلن إصابة نيمار

وقالت إدارة البي إس جي عبر موقعهم الرسمي أن نيمار يعاني على مستوى العضلة الأمامية وسوف يظل يخضع للعلاج للتأكد من مدة غيابه عن الملاعب.

يأتي ذلك قبل أربعة عشر يومًا فقط على المواجهة القوية التي ينتظرها باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن قام نيمار بالدخول في مشادة مع زملاءه في الفريق عقب التعادل أول أمس الأحد أمام ريمس بهدف لكلًا منهما في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي حيث سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 51.