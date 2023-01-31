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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة إفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال إفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.



في المشاركات الأخيرة، كان الأهلي يبدأ من الدور الثاني، لكن هذه المرة يبدأ مبكرًا من الدور التمهيدي وتنتظره مباراة ليست بالسهلة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.



التقى الأهلي وأوكلاند سيتي مرة واحدة فقط، كانت بالتحديد في كأس العالم 2006 الذي أقيم في اليابان.

كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، تمامًا كالتي سيخوضها الفريقان في نسخة عام 2022 بالمغرب.

في ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.



لعب أوكلاند سيتي بعد ذلك مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وخسر من جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 3-0 وتذيل ترتيب المسابقة.

أما الأهلي، فخسر من إنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي بهدفين لهدف، ثم فاز على كلوب أمريكا وحقق المركز الثالث ومعها أول ميدالية برونزية في تاريخ إفريقيا والعرب بمونديال الأندية.



يلتقي الأهلي مرة أخرى مع أوكلاند سيتي، هذه المرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، في يوم 1 فبراير/ شباط 2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.